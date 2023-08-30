Москва, 30 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днём рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнёрства, отметили в Кремле.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днём рождения», — указано в сообщении.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 69 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в адресованной Лукашенко поздравительной телеграмме российский президент пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Путин подчеркнул, что искренне дорожит взаимопониманием, которое установилось между ним и Лукашенко, и выразил уверенность, что их совместные усилия помогут России и Белоруссии преодолеть любые трудности.