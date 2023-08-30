Екатеринбург, 30 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в торжественной обстановке вскрыли капсулу времени — железный саркофаг с архивами и документами, которые были помещены под землю в 1973 году. Об этом 30 августа сообщило URA. RU.

Отмечается, что распаковка капсулы была произведена в Музее истории Екатеринбурга, в первую очередь из неё был извлечён пакет с различными документами.

По словам мэр города Алексея Орлова, он предполагал, что в капсуле будет больше артефактов.

Как передавало ИА Регнум, в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере 18 августа подняли капсулу времени, заложенную жителями города в 1973 году. Отмечается, что капсулу времени, которая хранилась в Историческом сквере в течение 50 лет, подняли из-под земли. Посмотреть на этот исторический момент пришло много горожан, в том числе те, кто был на закладке капсулы в 1973 году. При этом капсулу не стали вскрывать, поскольку это было бы небезопасно для её содержимого.

Внутри капсулы должны находиться обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схема Генерального плана, статистика о населении, книги о городе, предприятиях, известных жителях, а также видеозаписи выступлений первой женщины-мэра города Анны Бычковой и многое другое.