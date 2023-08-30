Берлин, 30 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн поблагодарил поклонников, которые дождались окончания дела против него. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Линдеманн впервые высказался по поводу прекращенного расследования по обвинению в насилии над женщинами.

«Я благодарю всех, кто непредвзято дождался окончания следствия», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в прокуратуре Берлина прекратили расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Ранее в немецких СМИ стали появляться сообщения о том, что несколько женщин обратились в правоохранительные органы Германии с жалобами о случаях домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одно из них поступило от поклонницы группы.

15 июня американский звукозаписывающий медиахолдинг Universal Music Entertainment объявил о том, что ограничивает на неопределенный срок сотрудничество с Rammstein из-за этого скандала.