Москва, 30 августа, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Фигуристка Алина Горбачёва, которую накануне разыскивали в Москве, сообщила, что находится дома с матерью и тренером. Она принесла извинения тем, кто за неё переживал, на своей странице в соцсети.

Спортсменка заявила, что её исчезновение никак не связано с фигурным катанием и тренером Софьей Федченко. Горбачёва заверила, что продолжит тренироваться в своей команде и радовать зрителей новыми выступлениями.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас всё в порядке, я дома с любимым тренером и мамой», — написала 16-летняя фигуристка в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как сообщало ИА Регнум, ранее мать фигуристки, чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Она рассказала, что девушка пропала 28 августа после того, как вышла из ледового дворца. По данным источника в правоохранительных органах, фигуристка поссорилась с тренером. К поискам спортсменки привлекли кинологов и водолазов, Следственный комитет для установления всех обстоятельств её исчезновения возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Фигуристку нашли живой и невредимой 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительным данным, противоправных действий в отношении неё совершено не было. Девушку доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.