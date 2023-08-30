Либревиль, 30 августа, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Местонахождение президента Габона Али Бонго Ондимбы остаётся неизвестным с 26 августа, когда он голосовал на президентских выборах. Об этом 30 августа сообщает Reuters.

U. S. Department of State Али Бонго Ондимба

«Не было никаких сообщений о местонахождении Ондимбы, которого в последний раз видели публично голосующим на выборах в субботу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены габонского правительства пока также не комментировали ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне. Они заявили, что представляют все силы безопасности и обороны в стране, и объявили об отмене результатов выборов, роспуске государственных институтов и закрытии границ.

Ранее избирательный центр сообщил о победе действующего главы государства Ондимбы на президентских выборах с результатом 64,27% голосов. Его главный соперник Альберт Ондо Осса набрал 30,77% голосов.

Ондимба руководит страной с 2009 года. До него главой государства с 1967 года был его отец Эль-Хадж Омар Бонго Ондимба.