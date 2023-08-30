Москва, 30 августа, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Если украинские беспилотники, атаковавшие Псков, были запущены с территории Эстонии, это можно считать прямым участием страны НАТО в военных действиях, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 30 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали аэропорт в Пскове. В результате удара были повреждены несколько транспортных самолётов. Ряд аналитиков и Telegram-каналов задались вопросом о месте запуска дронов, так как от территории Украины до Псковской области порядка 800 км. При этом Эстония и Латвия всего в 50 км.

«Скорее всего, Эстония и Латвия попали в эту повестку только за счёт близости границы, — сказал Онуфриенко. — Некоторые источники в Киеве даже пишут, что дроны запустили из каких-то нейтральных вод. Это вообще смешно. Ведь им бы пришлось всё равно пролететь те же Эстонию или Латвию, что, в общем-то, не особо отличается от запуска БПЛА с их территории. А это было бы неприкрытое, прямое участие в военных действиях».

По его мнению, беспилотники могли быть запущены с территории, подконтрольной киевскому режиму, так как «пролететь эти 600-700 км до Пскова тяжело, но можно».

Онуфриенко заметил, что подобные прецеденты уже были и ничего невозможного в этом нет.

«Наверняка готовились они не один месяц. Это видно по результатам авианалёта. Другое дело, что на характер боевых действий он не окажет никакого влияния — повреждённые транспортные десантные Ил-76 не используются нашими войсками на поле боя. Поэтому общий выхлоп в военном плане нулевой», — констатировал Онуфриенко.

Кроме того, он согласился с тем, что запуск беспилотников теоретически мог быть осуществлён украинскими диверсионными группами, проникшими как на территорию России, так и Белоруссии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолеты в аэропорту Пскова пострадали от ударов украинских беспилотников. Сразу после появления этой информации губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что средства противовоздушной обороны России отражают нападение беспилотников на аэропорт Пскова. Воздушное пространство над Псковом и Псковской областью ограничено для полётов самолётов.

Утром 30 августа стало известно, что в результате налета БПЛА на Псков произошёл пожар и были повреждены четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. Также ВСУ попытались атаковать дронами и другие регионы России: в Брянской области российские ПВО сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе над Рузским районом Московской области.

По данным Росавиации, в настоящее время все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полёты в аэропорту Псков, а также системы организации воздушного движения работают в штатном режиме.