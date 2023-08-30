Москва, 30 августа, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева призвала прекратить хейтить 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву.

Кадр из видео Алина Горбачева

«Самое последнее, что сейчас можно делать, — хейтить 16-летнего человека», — написала она в соцсетях.

По её словам, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно.

«И это иногда приводит к тому, что произошло. Я с облегчением выдыхаю», — добавила Худайбердиева.

Ни в коем случае нельзя винить Горбачеву в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться, заключила она.

Как передавало ИА Регнум, об исчезновении фигуристки стало известно 29 августа. В полицию обратилась мать фигуристки Екатерина. Она рассказала, что вечером девушка вышла с катка «Чкалов Арена», но домой не пришла. Идти ей нужно было через парк.

Незадолго до своего исчезновения Алина Горбачёва поссорилась с тренером. Об этом ранее рассказал ИА Регнум информированный источник в правоохранительных органах.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что фигуристку нашли в кинотеатре одного из торговых центров столицы. По предварительным данным, противоправных действий в отношении неё совершено не было, жизни и здоровью Горбачёвой ничего не угрожает. Позже спортсменку доставили в СК для установления обстоятельств её отсутствия.