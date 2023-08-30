Падение метеора в Ангарске попало на видео
Иркутск, 30 августа, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Метеор пролетел над Иркутской областью, это явление случайно попало в объектив камеры домофона в городе Ангарске.
На кадрах видно, как над домами быстро пронёсся огненный шар, который оставил за собой шлейф из дыма.
«До Земли метеор вряд ли долетел, скорее всего, сгорел в атмосфере», — приводит РИА Новости слова директора астрономической лаборатории ИГУ Сергея Язева.
Как передавало ИА Регнум, в Японии над префектурой Окинава 10 мая в небе были замечены неизвестные светящиеся объекты, похожие на падающие метеоры. Всего в небе наблюдалось два горящих объекта. Отмечается, что двигались они медленно. Доцент Университета Хёго Тосихито Исида, работающий в обсерватории Ниси-Харима, считает, что объекты имеют искусственное происхождение, так как метеориты обычно падают быстро и оставляют короткий шлейф.