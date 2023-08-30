Иркутск, 30 августа, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Метеор пролетел над Иркутской областью, это явление случайно попало в объектив камеры домофона в городе Ангарске.

Кадр из видео Падение метеорита

На кадрах видно, как над домами быстро пронёсся огненный шар, который оставил за собой шлейф из дыма.

«До Земли метеор вряд ли долетел, скорее всего, сгорел в атмосфере», — приводит РИА Новости слова директора астрономической лаборатории ИГУ Сергея Язева.

Как передавало ИА Регнум, в Японии над префектурой Окинава 10 мая в небе были замечены неизвестные светящиеся объекты, похожие на падающие метеоры. Всего в небе наблюдалось два горящих объекта. Отмечается, что двигались они медленно. Доцент Университета Хёго Тосихито Исида, работающий в обсерватории Ниси-Харима, считает, что объекты имеют искусственное происхождение, так как метеориты обычно падают быстро и оставляют короткий шлейф.