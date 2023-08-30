Москва, 30 августа, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Текст поздравления опубликовал губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы навсегда будем чтить подвиг и самопожертвование всех, кто приближал великую победу на донской земле. В адрес наших ветеранов в этот торжественный день — самые теплые слова признания и уважения. Так же достойно, как они — жители области — выполняют сегодня свой долг в ходе специальной военной операции», — говорится в тексте поздравления.

Российский лидер отметил, что на протяжении веков регион играл важную роль в развитии страны, в укреплении российской государственности.

Особые героические страницы истории связаны с Великой Отечественной войной, в ходе которой плечом к плечу сражались представители разных национальностей, прорыв Красной армией Миусских рубежей, бои за освобождение городов и посёлков области останутся в памяти народа, отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в Ростовской области на фронт с 1941 по 1945 год ушли более 700 тысяч человек, почти половина из них не вернулись. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистами, около 280 человек — уроженцев Ростовской области — были удостоены высшего звания страны — Героя Советского Союза. Четверо из них были удостоены этого звания дважды. 57 человек стали полными кавалерами орденов Славы.

За боевые отличия при освобождении Ростовской области от гитлеровцев 11 соединениям и частям были присвоены почётные наименования «Донские». Ростову-на-Дону (2008 год) и Таганрогу (2011 год) за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, было присвоено звание «Город воинской славы». Ростов-на-Дону в 1982 году был награжден орденом Отечественной войны I степени.