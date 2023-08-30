Москва, 30 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. ПАО «ФосАгро» нарастило социальные инвестиции в два с половиной раза до 12,9 млрд рублей в год. Как сообщает пресс-служба предприятия, об этом стало известно в ходе подписания коллективных договоров на производствах. Кроме того, «ФосАгро» дополнительно повысило уровень социальной защиты работников в новых коллективных договорах — расширен перечень льгот и гарантий действующим сотрудникам и ветеранам предприятий, по большинству статей увеличены лимиты по выплатам.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«Коллективные договоры по уровню социальных гарантий традиционно занимают лидирующие позиции как в отрасли в целом, так и в регионах присутствия», — заявил председатель ассоциации профсоюзных организаций «Минудобрения», куда входят первичные профсоюзные организации всех предприятий группы «ФосАгро», Денис Бродков.

За минувшие два года «ФосАгро» направило более 3,5 млрд рублей на повышение заработной платы, которая выросла в полтора раза. В текущем и минувшем году каждый сотрудник дважды получил премию к профессиональным праздникам в 100 тысяч рублей, а ветераны производства получили совокупно 20 тысяч рублей к профессиональным праздникам.

Общий объем финансового обеспечения положений коллективных договоров вырастет на 3%. Сегодня, 30 августа, состоится вручение ключей жильцам первого корпоративного дома компании в Волхове, начато строительство нового жилого дома в Череповце, и ведется проектирование еще одного жилого дома в Волхове. Всего за последние годы 2700 семей работников предприятий «ФосАгро» получили ключи от новых квартир в рамках жилищной корпоративной программы.

По итогам 2022 года объем средств, направленных на социальные проекты и благотворительность вырос в 2,5 раза до 12,9 млрд рублей. Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников отметил, что новые коллективные договора защищают не только сотрудников компании, но и членов их семей, усилена поддержка ветеранских организаций.