Нижний Новгород, 30 августа, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде в ночь на 30 августа принял семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полёты в воздушных гаванях Москвы, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова в ночь с 29 на 30 августа принял 7 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в течение полутора часов после приземления большинство самолётов продолжили свой путь в пункт назначения.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в Центральном федеральном округе отразили в ночь на 30 августа массовую атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

При отражении атаки удалось избежать разрушений. Мэр добавил, что на месте падения беспилотников работают сотрудники экстренных служб.