Москва, 30 августа, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России — экипажу танка «Алёша» сертификаты на сумму 1,5 млн рублей.

Телеграм — канал Айсена Николаева Глава Якутии Айсен Николаев и Герои России — экипаж танка «Алёша»

«Мы гордимся тем, что славные сыновья Якутии продолжают боевые традиции своих дедов и прадедов, с честью защищая нашу Родину. Гордимся, что страницы истории родной республики пополняются новыми именами Героев. Сегодня мы чествовали Героев России — Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева», — написал Николаев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что президент России Владимир Путин поблагодарил всю Якутию за храбрость и героизм военнослужащих, российский лидер подчеркнул патриотизм якутян, преданность Родине.

«Все вместе, на передовой и здесь в тылу, мы приближаем победу. И победа обязательно будет за нами!» — написал глава региона.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 23 августа в Курске во время празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве лично вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», остановившему атаку ВСУ на запорожском направлении.

24 августа Владимир Путин также встретился с экипажем «Алёши» в Кремле. В ходе разговора он назвал связь российских поколений «генетическим кодом защиты Отечества», а также высоко оценил талант бойца, который комментировал бой «Алёши».

5 августа в Министерстве обороны рассказали, что во время боя с танком «Алёша» ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными. Российские танкисты благодаря умелому управлению и грамотному использованию условий местности смогли неожиданно для противника выйти на огневой рубеж, а позднее помогли эвакуировать с поля боя раненых товарищей.