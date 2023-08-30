Брянск, 30 августа, 2023, 10:13 — ИА Регнум. В здании Следственного Управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла в результате уничтожения одного из дронов. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Брянской городской администрации.

(сс) ThorstenF

Отмечается, что 30 августа над Брянском было сбито 3 беспилотника.

«В результате уничтожения одного из них, в здании Следственного Управления Следственного комитета по Брянской области выбило стёкла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске, атака пресечена силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет, возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в Центральном федеральном округе отразили в ночь на 30 августа массовую атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

При отражении атаки удалось избежать разрушений. Мэр добавил, что на месте падения беспилотников работают сотрудники экстренных служб.