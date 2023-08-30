Москва, 30 августа, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Россия начала военную спецоперацию на Украине, чтобы дать решительный ответ на агрессию со стороны НАТО. Об этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил на открытии в Доме Российского исторического общества (РИО) выставки, приуроченной к агрессии НАТО против Югославии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Специальная военная операция на Украине является решительным ответом на агрессию НАТО против нашей страны», — подчеркнул Нарышкин.

Он отметил также, что заокеанские организаторы агрессии НАТО — военного преступления против Югославии — не вынесли из содеянного никаких нравственных уроков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Нарышкин заявил, что переговоры между Россией и Украиной рано или поздно станут возможны и это естественно. По его словам, любой конфликт заканчивается переговорами, но условия для них должны созреть.