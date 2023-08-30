Москва, 30 августа, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днём рождения и выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут преодолеть любые трудности. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю Вас с Днём рождения. На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами», — говорится в поздравлении.

Российский лидер отметил, что искренне дорожит взаимопониманием, которое установилось между ним и президентом Белоруссии.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», — отметил он.

Владимир Путин пожелал белорусскому лидеру счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, Белоруссия продолжает сотрудничество с Россией — на данный момент согласовывается более десяти импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счёт средств российского кредита. В рамках Союзного государства реализуется 17 инвестиционных проектов на сумму 127 млрд рублей. Дополнительно на согласовании находятся ещё 12 проектов на сумму 37 млрд рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время.

Все планы развития отношений России и Белоруссии реализуются, причём даже лучшими темпами, чем ожидалось, заявил 23 июля Путин на встрече с Лукашенко.

Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что Запад ещё до российской спецоперации рассчитывал превратить Белоруссию во «вторую Украину». Он отметил, что военно-политическое и экономическое давление на Минск со стороны западных государств усилилось до того, как Россия начала СВО. Запад открыто спонсировал белорусских «змагаров» и готовил боевиков.