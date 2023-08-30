Вашингтон, 30 августа, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Истребители F-16 будут представлять очень заманчивую цель для российских крылатых ракет, отметили обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Истребители F-16 представляли бы собой гораздо более заманчивую цель для ударов крылатыми ракетами по аэродромам, а также ракетами класса «земля — воздух» и другим оружием в воздухе», — пишут обозреватели.

По мнению полковника Корпуса морской пехоты США в отставке Марка Канциана, успехи Вооружённых сил России в данном направлении не только уничтожат последнюю надежду президента Украины Владимира Зеленского на перелом хода контрнаступления, но и приведут к деморализации общества.

Обозреватели также напомнили, что у F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с ВС России, речь идёт о сбитом Сирией в 2018 году израильском истребителе F-16.

Как передавало ИА Регнум, власти Нидерландов и Дании заявили о создании так называемой истребительной коалиции по передаче Киеву F-16 из имеющихся у них на вооружении. К этому неформальному объединению также намерена присоединиться Норвегия. Дания уже пообещала Украине 19 истребителей, причём в этом году — только шесть, а последние пять — в 2025 году.

Отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис ранее заявил, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. Он отметил, что они уязвимы для российских средств противовоздушной обороны С-300 и С-400.