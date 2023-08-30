Вашингтон, 30 августа, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Вашингтон сэкономил бы деньги, если бы спонсировал военный бюджет России вместо поддержки Киева. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

По его словам, за минувшие 18 месяцев США передали Украине больше денег, чем Россия тратит на весь свой оборонный бюджет.

«На самом деле, если бы мы спонсировали национальную оборону России, то мы бы даже сэкономили деньги, если сравнивать с тем, что мы делаем на Украине», — уточнил эксперт.

Он также высказал мнение о том, что главной проблемой для США является отсутствие результатов и успеха у ВСУ на поле боя. Эксперт раскритиковал тех военных экспертов, которые заявляют о слабости Вооружённых сил России.

Он уточнил, что такие заявления не имеют ничего общего с реальностью, при этом они подстегивают Украину идти на смерть.

Собеседник Джонсона, экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, отметил, что в отличие от второй половины прошлого века, когда Соединённые Штаты втягивали СССР в гонку вооружений, сейчас фактически происходит обратное.

«У [президента России] Владимира Путина лучшая армия в мире, а мы тратим гораздо больше, чем суммарно Россия, Китай и следующие десять стран по количеству военных расходов. Путин, защищая свои границы и строго придерживаясь своей идеологии, заставляет США тратить впустую сотни миллионов», — уточнил Наполитано.

Как передавало ИА Регнум, в июне Соединённые Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,1 млрд долларов. В общей сложности, сказано в информации, Вашингтон выделил Киеву более 40,4 млрд долларов с начала специальной военной операции России на Украине.

В частности, эти деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов модернизированных ракет для ЗРК Patriot. Речь идёт о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3, или PAC-3, производства Lockheed Martin и ракетах GEM-T производства Raytheon Technologies.

Газета Politico накануне написала, что, по мнению официальных лиц США, дальнейшая поддержка Украины и международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления ВСУ. Помощь Вашингтона, скорее всего, иссякнет в случае неудачи украинцев.

Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Он уточнил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.