Либревиль, 30 августа, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Границы Габона закрыты до дальнейшего распоряжения. Об этом заявила группа высокопоставленных военных, передаёт 30 августа Reuters.

«Все границы закрыты до дальнейшего распоряжения», — приводит агентство слова военных.

В эфире национального телевидения один из офицеров зачитал совместное заявление. Около десяти других военных молча стояли за ним в военной форме и беретах.

Военнослужащие заявили, что представляют Комитет переходного периода и восстановления институтов. Они объявили о роспуске правительства, сената, национального собрания, конституционный суда и избирательного органа в Габоне.

Как сообщало ИА Регнум, военные объявили о перевороте в Габоне после того, как избирательный центр сообщил о победе действующего главы государства Али бен Бонго Ондимбы на президентских выборах с результатом 64,27% голосов. Его главный соперник Альберт Ондо Осса набрал 30,77% голосов. Али бен Бонго Ондимба руководит страной с 2009 года.