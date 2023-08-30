Рязань, 30 августа, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Пострадавших и разрушений после ночной атаки беспилотника (БПЛА) в Рязанской области нет. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Разрушений нет, пострадавших нет», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, ночью 30 августа в Рязанской области дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник. Попытка ВСУ атаковать объекты на территории России была пресечена около 02:30 мск.

Ночью 30 августа российские военные сбили три беспилотных летательных аппарата в Брянской области, а ещё один дрон был уничтожен в небе над Орловской областью. В Минобороны России отметили, что за попытками нападений стоит Украина.

30 августа около 00:00 мск российские самолёты поразили в Чёрном море четыре военных катера, на которых находились украинские десантные группы. На борту всех уничтоженных морских судов находилось в общей сложности до 50 человек.