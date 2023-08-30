Брянск, 30 августа, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске, атака пресечена силами ПВО, сообщил 30 августа глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ещё одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ, — написал он. — Два беспилотника пытались атаковать телебашню».

Пострадавших и разрушений нет, возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано, добавил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в Центральном федеральном округе отразили в ночь на 30 августа массовую атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

При отражении атаки удалось избежать разрушений. Мэр добавил, что на месте падения беспилотников работают сотрудники экстренных служб.