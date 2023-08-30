Псков, 30 августа, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полёты в аэропорту Псков, а также системы организации воздушного движения работают в штатном режиме, при этом в целях безопасности были отменены восемь рейсов, принимаются меры для возобновления полётов. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Росавиации.

Pskov.aeroport.website Международный аэропорт Пскова

«В аэропорту Псков все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полёты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 30 августа в целях принятия дополнительных мер по безопасности полётов из аэропорта Псков было отменено шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два рейса авиакомпании «Икар».

В пресс-службе уточнили, что сотрудники аэропорта совместно с региональными службами принимают оперативные меры для возобновления полётов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 августа аэропорт Пскова подвергся нападению нескольких беспилотников. Удары отражались российскими военными.

В результате атаки в аэропорту вспыхнул пожар. По некоторым данным, четыре самолёта получили повреждения различной степени. Пожар на территории воздушной гавани был локализован.

В Пскове после атаки беспилотников загорелось несколько самолётов Ил-76. Сигнал о возгорании поступил 29 августа в 23:28 по местному времени (совпадает с московским). Для борьбы с пожаром привлекли 65 человек и 21 единицу техники.