Либревиль, 30 августа, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Группа высокопоставленных военных в Габоне объявила об отмене результатов президентских выборов, прошедших 26 августа, и роспуске государственных институтов. Офицеры выступили на главном телеканале страны Gabon 24, сообщает 30 августа Reuters.

ТАСС/Zuma/Tsgt Brian Kimball Военные Габона

Военные заявили, что представляют все силы безопасности и обороны в стране. Они сообщили, что результаты выборов отменены, все границы закрыты до дальнейшего уведомления, а государственные институты распущены.

Переворот, пояснили они, произошёл после того, как было объявлено о переизбрании на третий срок президента Али бен Бонго Ондимбы. Военные добавили, что действуют «во имя габонского народа» и намерены «положить конец нынешнему режиму».

В столице страны Либревиле были слышны выстрелы, сообщило агентство. Комментариев от правительства страны пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на фоне проходящих президентских выборов власти Габона ввели комендантский час и заблокировали доступ в интернет, а также приостановили вещание радиостанции RFI и телеканала France24 — основных иновещательных французских медиа в Африке.

С 2009 года президентский пост в Габоне занимает Али бен Бонго Ондимба. Утром 30 августа было объявлено о его победе на выборах с результатом 64,2% голосов. До него страной с 1967 года руководил его отец Эль-Хадж Омар Бонго Ондимба.