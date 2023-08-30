Брянск, 30 августа, 2023, 08:24 — ИА Регнум. В здании следственного комитета в Брянске произошёл хлопок, пострадавших нет, сообщила 30 августа Брянская городская администрация в Telegram-канале.

Rosgvard.ru

«В 6:10 (мск) по адресу улица Красноармейская, д. 158 «Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области» произошёл хлопок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытого горения нет, в здании выбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, глава региона Александр Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске, атака пресечена силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет, возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано.