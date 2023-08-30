Вашингтон, 30 августа, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Провальное контрнаступление украинских войск может привести к тому, что президент России Владимир Путин «перевернёт шахматную доску», предложив мир, на который согласится Запад. Об этом в статье для портала 19fortyfive написал экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

По его мнению, это произойдёт, если Киев не покажет результатов в ходе боевых действий. Политические лидеры в Германии, Франции и США будут испытывать огромное искушение согласиться на прекращение огня и вступить в переговоры, считает Болтон.

Для Киева такое развитие событий крайне невыгодно. В данном случае, как полагает бывший советник, говорить о территориальной целостности Украины уже будет невозможно и одновременно с этим сократится число союзников Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов высказал изданию Politico, что проведение мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и возможные уступки российской стороне станут геостратегическим фиаско западных стран. Он назвал освобождение Россией части своих территорий «ещё одним подтверждением полной неадекватности» Москвы в оценке политической и военной ситуации.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве, научного руководителя Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлёва, большей преградой для завершения конфликта на Украине является даже не действующий украинский президент Владимир Зеленский, отстранение которого могут допустить ради заключения мира, а лидер США.

Журавлёв пояснил: если Запад будет придерживаться мнения о необходимости мира, то поставки оружия сначала сократятся, а потом прекратятся совсем. Эксперт добавил, что в Европе совсем другие настроения, ведь боевые действия идут совсем рядом с ними, поэтому и призывы к прекращению конфликта звучат оттуда чаще.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.