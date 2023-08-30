Красный Лиман, ДНР, 30 августа, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Расчёт миномёта «Сани» калибра 120 мм Центрального военного округа ВС России поразил опорный пункт киевской армии, уничтожив украинских военных на краснолиманском направлении фронта, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM У миномёта

По словам представителя ведомства, воздушная разведка расчетом БПЛА «Суперкам» выявила перемещение подразделений ВСУ, производящих смену личного состава и усилиление на опорном пункте. Артиллеристы получили координаты и первым же выстрелом разбили укрепления украинского опорного пункта.

Для поражения разрозненных групп ВСУ применялись осколочные мины. В Минобороны РФ отметили, что слаженная работа разведки и беспилотников позволяет оперативно уничтожать вновь выявленные цели.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 августа на купянском направлении в зоне проведения спецоперации расчёты миномётов «Поднос» Западного военного округа уничтожили наблюдательный пост ВСУ.

Четверо военнослужащих могут вручную транспортировать миномёт «Поднос», его масса и габариты это позволяют. Миномётчики могут быстрее и более скрытно перемещаться между заранее подготовленными позициями. Максимальная дальность стрельбы миномёта составляет 6 км.