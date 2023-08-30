Геленджик, Краснодарский край, 30 августа, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара на территории Геленджика увеличилась до 15 гектаров, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Ранее стало известно, что пожар в лесном массиве в Геленджике охватил площадь в пять гектаров.

«Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 гектаров. За день авиация сбросила 135 тонн воды. С 6.00 (30 августа) два вертолета МЧС продолжат тушение», — отметили в ведомстве.

Борьбу с огнем ведут 195 человек. Для тушения пожара также задействовали 45 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная в Геленджике загорелся лесной массив. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер.

Ранее также стало известно, что на горе Бештау Ставропольского края из-за сухой растительности вспыхнул пожар, который распространился на площади в 1000 кв. метров. Для борьбы с огнем привлекли 13 человек и 4 единицы техники.