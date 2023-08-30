Вашингтон, 30 августа, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Очередную партию американской военной помощи Украине раскритиковали в посольстве России в США. Российские дипломаты дали по этому поводу официальный комментарий, который опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Анонсированная поставка обанкротившемуся режиму Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов — верх лицемерия. Тем более когда чиновники объясняют военное содействие «заботой» о народе Украины», — сказано в заявлении.

В посольстве считают, что Вашингтон не откажется от концепции воевать с Россией до последнего украинца. Кроме того, в дипмиссии напомнили о высказывании сенатора и бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни, который заявил, что американцы надеются уничтожить российскую армию небольшими финансовыми затратами, не жертвуя при этом ни одним американским солдатом.

Дипломаты считают, что политик выдал себя и местных ястребов с потрохами. В комментарии отмечается, что его слова говорят о безразличии США к жизням граждан других стран.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине объёмом $250 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта.

Ранее на Украине признали постоянный дефицит оружия, снарядов и артиллерии у ВСУ. Так, украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что без помощи союзников Киеву будет тяжело. Также он добавил, что Украина стучится в «разные двери», пытаясь получить от Запада дальнобойное оружие.