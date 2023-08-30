Киев, 30 августа, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что потребовал от польских компаний компенсировать невыполнение военных затрат. Об этом он рассказал в ходе интервью «Украинской правде».

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия ВСУ

По его словам чиновника, множество польских фирм не удовлетворили потребности ВСУ в боеприпасах, среди них — компания Alfa.

«Эта компания предлагала нам другие типы снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. А потом нам либо их поставят, либо мы потребуем вернуть платёж», — сказал Резников.

Кроме Польши не смогли осуществить обещанные поставки некоторые предприятия США. Минобороны Украины судится с рядом западных партнёров, ссылается издание на Резникова.

Как сообщало ИА Регнум, в августе на заседании антикоррупционного комитета в Верховной раде замминистра обороны Денис Шарапов признал недостатки закупленной на 35 млн гривен военной формы для ВСУ. Он уточнил, что на части товара отсутствовали необходимые бирки или был неправильно указан размер.

Зеленский 27 августа заявил, что в сентябре Киев получит от Запада новые военные поставки. По его словам, союзники проинформированы о потребностях ВСУ в артиллерии, ПВО, ракетах и средствах для разминирования. В первый осенний месяц Киев намерен продолжать международную активность. В том числе украинские власти готовятся обратиться к странам Глобального Юга.