Москва, 30 августа, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Московский «Спартак» со счетом 4:1 обыграл столичное «Динамо» в третьем туре группового этапа Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

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Все голы спартаковцы забили в первой тайме. На 6-й и 18-й минутах отличился Александр Соболев, Срджан Бабич (15-я минута), Антон Зиньковский (24-я).

Автором единственного гола у соперников стал Муми Нгамале (65-я минута).

По итогам трёх туров лидирует в группе «Спартак», набрав 9 очков. На втором месте с 4 очками идёт «Динамо», следом «Краснодар» (3) и «Пари НН» (2).

Как сообщало ИА Регнум, московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с футболистом сборной Сербии, защитником Срджаном Бабичем, ранее выступавшим за испанскую «Альмерию». Контракт с 27-летним Бабичем рассчитан до июня 2026 года.

В начале августа игроки московского любительского клуба «Амкал» одержали победу в матче с командой «Знамя» из Ногинска и вышли во второй раунд пути регионов Кубка России по футболу. Встреча окончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Игра прошла на стадионе Академии «Спартака» имени Ф. Черенкова.