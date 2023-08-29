В Сирии демонстрантам напомнили об ответственности за захват госучреждений
В Сирии прокурор потребовал от митингующих прекратить захватывать госучреждения
Сирия, 30 августа, 2023, 02:54 — ИА Регнум. В Сирии уличным демонстрантам грозит ответственность в случае захвата государственных учреждений и причинение ущерба имуществу, напомнил прокурор провинции Эс-Сувейда Фуад Саллюм. От участников акций он потребовал не препятствовать работе ведомств, пишет газета Al Watan.
«Принудительное закрытие учреждений, запугивание их сотрудников и перекрытие дорог нарушает нормальную жизнь административного центра Эс-Сувейда и других городов», — обратился к митингующим прокурор.
По его словам, захваты правительственных зданий, штабов силовых структур и судебных органов должны быть немедленно прекращены.
Волнения на юго-востоке Сирии продолжаются вторую неделю и охватили 11 населенных пунктов. Кроме требований от властей улучшить социальные условия и остановить рост цен, на улицах звучат политические лозунги.
Религиозный лидер общины горцев-друзов, шейх Хамуд аль-Ханнави поддержал уличные акции. Он призвал демонстрантов сохранить мирный характер протестов и воздержаться от нападений на госучреждения.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года группа из нескольких десятков человек устроила погром в здании администрации в сирийской провинции Эс-Сувейда. Участники акции ворвались в здание, разломали и выбросили в окна мебель.
Кроме того, они сожгли архив с документами. Во время погрома, как утверждают очевидцы, в здании была слышна стрельба.