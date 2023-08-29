Курск, 30 августа, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Обеспокоенных громкими звуками жителей Курска успокоил губернатор региона Роман Старовойт. Он объяснил происходящее работой Минобороны РФ.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«Уважаемые земляки! Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны», — написал он 29 августа в своём Telegram-канале.

Старовойт обратился к жителям с просьбой не беспокоиться на этот счёт.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа со стороны ВСУ дважды зафиксировали обстрелы села Троицкое Кореневского района Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что никто из местных жителей не пострадал. Жилые дома и хозяйственные постройки не повреждены, но перебита линия электропередачи.

Ночью 27 августа в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Взрывной волной повредило стёкла в корпусе инженерного факультета Курского аграрного университета.