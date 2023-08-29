Минеральные Воды, Ставропольский край, 30 августа, 2023, 02:24 — ИА Регнум. На горе Бештау Ставропольского края загорелась сухая растительность. Огонь распространился на площади в 1000 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

В тушении возгорания задействованы 13 человек и четыре единицы техники.

К увеличению ландшафтных пожаров на Ставрополье привела жаркая и сухая погода. В большинстве районов объявлена чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). В Предгорном районе сохраняется высокая пожароопасность (4-й класс).

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа спасатели ликвидировали возгорание сухой травы на площади 1 га около подножия горы Верблюд в Ставропольском крае.

В период с 26 по 30 августа на территории Красноярского и Алтайского краёв, а также в Тыве, Хакасии, Бурятии, Якутии и на Сахалине ожидается температура воздуха на 7–10 градусов выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, тёплая погода продержится в южной части европейской России — в Краснодарском крае. Температура воздуха составит около и выше нормы на 2 градуса — от +28 до +33.