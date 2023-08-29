Псков, 30 августа, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Воздушное пространство над Псковом и Псковской областью ограничено для полётов самолётов, сообщили журналистам в авиационных службах.

albert22278 Самолет

«В настоящее время воздушное пространство для пролета самолетов в регионе ограничено», — сказал представитель служб в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 августа стало известно, что беспилотники попытались атаковать аэропорт Пскова. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в свою очередь написал, что находится на месте происшествия.

Он уточнил, что атаку дронов отражают российские военные. Глава региона подчеркнул, что, согласно предварительной информации, в результате ударов жертв нет.

Кроме того, по некоторым данным, при нападении беспилотников на аэропорт четыре самолета получили повреждения различной степени.