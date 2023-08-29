Вашингтон, 30 августа, 2023, 02:04 — ИА Регнум. На Украине планируют ввести в эксплуатацию новые виды наземных дронов после того, как протестировали их, сообщило интернет-издание Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Украина заявила, что протестировала новый набор наземных дронов. <…> экспериментальная технология включает турель удалённого управления и дрон со взрывным устройством», — говорится в материале.

По данным автора публикации, в разработке указанных моделей содействовало занимающееся инновациями подразделение министерства обороны США. Киев хочет начать использовать новые дроны в течение следующих двух-трёх недель.

Издание располагает фотографиями, на которых имеются колёсные и гусеничные транспортные средства с размещёнными на них камерами, средствами обработки сигналов, установками для ведения огня и закреплёнными снарядами от миномётов.

Как сообщало ИА Регнум, около 21:00 мск 29 августа офис штаба «Единой России» в Новой Каховке атаковал украинский беспилотник. Пострадавших в результате атаки нет. Накануне днём в этом помещении главой администрации Новой Каховки Владимиром Леонтьевым проводился приём граждан.

Пентагон порекомендовал ВСУ усилить наземную разведку, не слишком полагаясь в этом отношении на беспилотники. Американские чиновники призвали своих коллег на Украине точнее расставлять приоритеты и сосредоточить силы на потенциальных точках прорыва на фронте. Также в Пентагоне раскритиковали работу артиллерии ВСУ.