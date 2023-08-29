Вашингтон, 30 августа, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Россия вернётся к проведению ядерных испытаний при условии возвращения к ним США, заявил на посвящённом Международному дню против ядерных испытаний заседании Генассамблеи ООН представитель постпредства РФ Дмитрий Глухов.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Упомянутое сегодня заявление президента России Владимира Путина о гипотетической возможности возобновления нашей страной ядерных испытаний, озвученное в ходе его послания Федеральному собранию РФ, следует рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США. Оно является превентивным сигналом Вашингтону. К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединённые Штаты сделают это первыми», — подчеркнул дипломат.

Глухов выразил особую озабоченность тем, что США являются единственной применившей ядерное оружие страной. По его словам, также Соединённые Штаты лидируют по количеству проведённых ядерных испытаний, сохраняя не один год вопрос о возвращении к ним.

Дипломат уточнил, что по этой же причине Вашингтоне не ратифицирует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Представитель постпредства РФ напомнил, что Москва не только подписала, но и ратифицировала ДВЗЯИ.

Как сообщало ИА Регнум, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков считает, что Россию могут вынудить нарушить договорённости в рамках московского договора от 5 августа 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. К ним уже присоединилось 131 государство. США при этом не ратифицировали ДВЗЯИ от 1996 года, который не разрешает и подземные испытания. Историк убеждён, что все компоненты ядерной триады должны быть «наготове», поскольку сегодня противник не отказывается от планов хотя бы частично снизить российский ядерный потенциал.

В марте 2023 года Центр ядерного оружия США провёл статические огневые испытания баллистической ракеты lLGM-35A Sentine. Она должна заменить межконтинентальную баллистическую ракету шахтного базирования Minuteman III. Москва и Пекин призывают Вашингтон прекратить подрывать международную и региональную безопасность, глобальную стратегическую стабильность в целях обеспечения своего одностороннего военного преимущества.