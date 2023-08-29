Москва, 30 августа, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка обрадовалась благополучному исходу ситуации с поиском 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой.

Василий Иванов ИА REGNUM Татьяна Навка

«Слава богу! Мы все рады! Это огромное счастье! Хорошо, что всё закончилось благополучно. Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы», — сказала Навка в беседе со «Спорт-Экспресс».

Олимпийская чемпионка добавила, что испытала облегчение на душе, выдохнули тренер и родители.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в полицию с заявлением обратилась мать пропавшей фигуристки Екатерина. По её словам, вечером дочь вышла с московского катка «Чкалов Арена», но домой не пришла. Путь домой проходит через парк.

Незадолго до своего исчезновения Алина Горбачёва поссорилась с тренером. Об этом ранее рассказал ИА Регнум информированный источник в правоохранительных органах. У фигуристки с собой были паспорт, айфон, планшет и 20 тыс. рублей, а также рюкзак.

После безвестного исчезновения Горбачёвой в СК заявили о начале проведения доследственной проверки, затем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что 16-летнюю фигуристку нашли в кинотеатре одного из торговых центров столицы. По предварительным данным, противоправных действий в отношении неё совершено не было, жизни и здоровью Горбачёвой ничего не угрожает. Позже спортсменку доставили в СК для установления обстоятельств её отсутствия.