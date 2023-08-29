Навка рассказала о переживаниях за пропавшую фигуристку Горбачёву
Навка обрадовалась благополучному завершению поисков 16-летней фигуристки
Москва, 30 августа, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка обрадовалась благополучному исходу ситуации с поиском 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой.
«Слава богу! Мы все рады! Это огромное счастье! Хорошо, что всё закончилось благополучно. Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы», — сказала Навка в беседе со «Спорт-Экспресс».
Олимпийская чемпионка добавила, что испытала облегчение на душе, выдохнули тренер и родители.
Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в полицию с заявлением обратилась мать пропавшей фигуристки Екатерина. По её словам, вечером дочь вышла с московского катка «Чкалов Арена», но домой не пришла. Путь домой проходит через парк.
Незадолго до своего исчезновения Алина Горбачёва поссорилась с тренером. Об этом ранее рассказал ИА Регнум информированный источник в правоохранительных органах. У фигуристки с собой были паспорт, айфон, планшет и 20 тыс. рублей, а также рюкзак.
После безвестного исчезновения Горбачёвой в СК заявили о начале проведения доследственной проверки, затем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что 16-летнюю фигуристку нашли в кинотеатре одного из торговых центров столицы. По предварительным данным, противоправных действий в отношении неё совершено не было, жизни и здоровью Горбачёвой ничего не угрожает. Позже спортсменку доставили в СК для установления обстоятельств её отсутствия.