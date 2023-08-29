Вологда, 30 августа, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв сообщил о смерти сенатора от Вологодской области Елены Авдеевой. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.

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«После тяжелой болезни ушла из жизни сенатор Елена Осиповна Авдеева», — уточнил Воробьёв.

Вице-спикер отметил жизнелюбие и профессионализм Авдеевой, которые послужили развитию Вологодской области.

Воробьёв выразил соболезнования родным и близким сенатора.

«Елена Осиповна всегда была в курсе дел Вологодчины, делала всё, чтобы родная область развивалась. Именно благодаря её планомерной работе было поддержано строительство двух крупных поликлиник в Вологде и Череповце», — отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Он добавил, что гражданская панихида по бывшему мэру состоится 31 августа в Череповце.

Елена Авдеева в Совете Федерации являлась представителем от исполнительного органа государственной власти Вологодской области и занимала пост заместителя председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Авдеева родилась 19 июля 1968 года в Вологодской области. В 1987 году она окончила Ленинградский финансовый техникум, в 1992 году — факультет финансово-кредитных и международных экономических отношений Санкт-Петербургского университета экономики и финансов (квалификация «экономист»).

С 1987 по 2005 годы её трудовая деятельность была связана с налоговой инспекцией. В 2006 году Авдеева перешла на работу в мэрию Череповца, которую возглавила в сентябре 2017 года.

19 сентября 2019 года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников наделил Елену Осиповну полномочиями члена Совета Федерации РФ от исполнительного органа власти региона. В 2023 году Авдееву наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.