Вашингтон, 29 августа, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Американское разведывательное сообщество сомневается в способности украинской армии прорвать российские оборонительные рубежи в зоне специальной военной операции, пишет в своей статье для портала Defense News обозреватель Дэниел Депетрис.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам автора публикации, стремления Украины начинают сталкиваться «с суровой реальностью». Он уточнил, что украинским войскам требуется преодолеть три уровня российских украшений.

Кроме того, как отметил Депетрис, ВСУ должны будут удерживать эти позиции в случае, если им всё же удастся продвинуться. Обозреватель подчеркнул, что при этом украинской армии будет необходимо не растерять свои силы и не ухудшить способность защищаться от контратак.

Депетрис выразил мнение, что на фоне такого положения дел Киев вряд ли сможет одержать победу.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона написала, что ключевая фаза контрнаступления. Вооруженных сил Украины началась. В статье говорилось, что эта стадия конфликта может продлиться от одной до трех недель, если у ВСУ получиться достигнуть успеха.

22 августа газета издание The Wall Street Journal опубликовал интервью полковника украинской армии в отставке Сергея Грабского, который считает, что киевской армии не следовало начинать контрнаступление. Он назвал этот шаг Киева бессмысленным, поскольку возможности российской армии значительно превышают возможности ВСУ.