Новая Каховка, Херсонская область, 29 августа, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Офис штаба «Единой России» в Новой Каховке атаковал украинский беспилотник, сообщил журналистам 29 августа представитель оперштаба городской администрации.

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Удар по офису пришёлся в 20:50 мск. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом пишет РИА Новости.

В оперштабе напомнили, что накануне днём в этом помещении главой администрации Новой Каховки Владимиром Леонтьевым проводился приём граждан.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 августа украинские боевые дроны нанесли серию ударов по Дому детского творчества в Запорожской области. Зафиксировано не менее пяти ударов, после которых началось возгорание на втором этаже. Персонал и посетители учреждения были оперативно эвакуированы в подвальное помещение. По предварительной информации, в результате атаки боевых дронов есть пострадавшие.

Глава госслужбы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь 29 августа в эфире телеканала «Рада» заявил, что за сутки на фронте ВСУ теряют 40-45 дронов, и одновременно восполнить подобные потери невозможно. По его словам, Украина рассчитывает до конца года произвести и закупить 200 тысяч дронов для ВСУ.