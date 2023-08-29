Вашингтон, 29 августа, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Из-за больших потерь в ходе контрнаступления украинские военные будут вынуждены отступить за Днепр, заявил в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Украина будет отброшена за Днепр, поскольку к концу года у неё не останется сил удерживать нынешние позиции», — сказал он.

Риттер уверен, что боевые действия в зоне спецоперации закончатся этой осенью. Большая часть сил ВСУ была уничтожена в ходе атак на российские укрепрайоны. Из-ха этого командование ВСУ вынудят уйти в глухую оборону, иначе мощные российские удары уничтожат всю украинскую армию, добавил офицер.

Как передавало ИА Регнум, украинский мобильный оператор «Киевстар» раскрыл реальные потери среди ВСУ. Была запущена благотворительная акция с просьбой отправить сообщение со словом «спасибо» на номер павшего солдата. В промо оператора говорилось, что 400 тысяч бойцов никогда не ответят на звонок.

Утром 24 августа российские военные не дали ВСУ высадиться на левый берег Днепра и потопили две лодки с восемью боевиками. Одну из них потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.