Донецк, 29 августа, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Украинская армия снизила интенсивность на флангах Артёмовска (ДНР) для проведения перегруппировки и накопления сил с целью с захвата утраченных позиций, заявил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Артемовск

«Единственное, что сейчас можно констатировать, — что интенсивность (боев) снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой. Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят (ему) занять наши позиции», — сказал врио руководителя региона, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с тем он подчеркнул, что российские войска предпринимают дополнительные меры, чтобы не позволить противнику пойти в новое наступление. Врио главы республики также отметил, что на флангах города в районах Клещеевки и Андреевки всё ещё наблюдаются попытки атак со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум 28 августа Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы России улучшили позиции на авдеевском направлении. Он уточнил, что российские силы улучшили позиции в направлении Красногоровки.

29 августа Пушилин рассказал, что самые горячие точки в ДНР находятся в районе населённых пунктов Урожайное и Старомайорское. При этом, по его словам, ВСУ в указанных местах не могут закрепиться, поскольку сталкиваются с ударами российских артиллерии и авиации.

29 августа командир батальона «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский написал, что украинское командование опасается окружения со стороны Вооружённых сил России, из-за чего вынуждено перебрасывать ресурсы с запорожского направления на Днепропетровск.