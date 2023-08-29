Москва, 29 августа, 2023, 22:01 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 31 августа можно будет увидеть «голубую Луну» — яркое полнолуние и довольно редкое явление, сообщила 29 августа главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своём Telegram-канале.

IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

«В ночь на 31 августа москвичи смогут увидеть «голубую Луну» (второе за этот месяц суперлуние), когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров», — написала она.

По её словам, переменная облачность в столичном регионе позволит разглядеть Луну. Максимальных размеров она достигнет в 4:35 по Москве.

Позднякова также добавила, что возможность посмотреть на «голубую Луну» — это большая редкость, подобное природное явление вновь ожидается лишь в 2037-м.

Как сообщало ИА Регнум, суперлуние в северном полушарии наблюдалось в ночь с 11 на 12 августа. Ряд учёных выразил опасения, что две суперлуны в одном месяце запустят сейсмические процессы небывалой силы.