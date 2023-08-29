Москва, 29 августа, 2023, 21:46 — ИА Регнум. В ближайшее время фигуристку Алину Горбачёву доставят в подразделение столичного управления Следственного комитета (СК) для установления обстоятельств её отсутствия, сообщила 29 августа пресс-служба столичного СК в своём Telegram-канале.

Александр Вильф/РИА Новости Алина Горбачева

«По предварительной информации, местонахождение 16-летней спортсменки установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств её отсутствия», — сказано в сообщении.

В прокуратуре Москвы тем временем уточнили, что Горбачёву нашли в кинотеатре одного из торговых центров столицы, по предварительным данным, противоправных действий в отношении неё совершено не было, жизни и здоровью Горбачёвой ничего не угрожает.

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Как передавало ИА Регнум, об исчезновении фигуристки стало известно 29 августа. В полицию обратилась мать фигуристки Екатерина. Она рассказала, что вечером девушка вышла с катка «Чкалов Арена», но домой не пришла. Идти ей нужно было через парк.

Незадолго до своего исчезновения Горбачёва поссорилась с тренером, рассказал ранее ИА Регнум информированный источник в правоохранительных органах. У фигуристки с собой вечером 28 августа были паспорт, айфон, планшет и 20 тыс. рублей, а также рюкзак.

В СК заявили о начале проведения доследственной проверки после безвестного исчезновения Горбачёвой, позднее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В прокуратуре Москвы опубликовали связанную с исчезновением фигуристки видеозапись. На кадрах видно, как Горбачёва покидает территорию катка и переходит проезжую часть. Позже появилось видео, как она заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе.