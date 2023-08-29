Москва, 29 августа, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы продлил ещё на три месяца арест бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову, который признался в сборе сведений о ходе российской военной спецоперации для посольства США, сообщили 29 августа в пресс-службе суда.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке, гражданин РФ Роберт Шонов

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября», — сказала собеседница ТАСС.

Как ранее сообщила ФСБ, информатор посольства США в Москве, гражданин России Шонов с сентября 2022 года и до момента задержания собирал информацию о ходе СВО и частичной мобилизации, проблемах в российских регионах, протестных настроениях. Он действовал по заданию сотрудников политического отдела дипмиссии Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

Шонов признался, что, помимо сбора сведений, должен был искать среди российских журналистов, бизнесменов и политиков тех, кто лоялен к США. Этих людей сотрудники американского посольства, по его словам, рассчитывали использовать так же, как и его самого.

Шонову предъявили обвинение по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Он находится под арестом.