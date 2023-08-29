Москва, 29 августа, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Пропавшую 28 августа в Москве 16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву нашли в кинотеатре одного из торговых центров столицы, по предварительным данным, противоправных действий в отношении неё совершено не было, жизни и здоровью Горбачёвой ничего не угрожает, сообщили в прокуратуре Москвы.

Александр Вильф/РИА Новости Алина Горбачева

«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершено. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказано в сообщении прокуратуры.

В ближайшее время Горбачёва будет доставлена в подразделение столичного управления Следственного комитета для установления обстоятельств её отсутствия, сообщили в свою очередь в СК.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в СК заявили о начале проведения доследственной проверки после исчезновения Горбачёвой. С заявлением в полицию обратилась мать фигуристки. Вечером 28 августа Алина Горбачёва вышла с катка «Чкалов Арена», должна была прийти домой через парк, но дома не появилась.

К участию в поисках были привлечены кинологи и водолазы. В СК «для установления всех обстоятельств исчезновения» возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В прокуратуре Москвы опубликовали связанную с исчезновением фигуристки видеозапись. На кадрах видно, как Горбачёва покидает территорию катка. Позднее была опубликована ещё одна запись — днём 29 августа фигуристка заходила в кафе на Волоколамском шоссе.

Незадолго до своего исчезновения Алина Горбачёва поссорилась с тренером, рассказал ИА Регнум источник в правоохранительных органах. У фигуристки с собой вечером 28 августа были паспорт, айфон, планшет и 20 тыс. рублей, а также рюкзак.