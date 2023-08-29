Киев, 29 августа, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Для спасения Украины нужно создать альтернативный центр власти в стране, поскольку поддержка от США в скором будущем начнёт сокращаться, и Украину при нынешней политике её властей может ждать катастрофа, заявил 29 августа бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства. Зеленского умножат на ноль, естественно. Ему надо остановиться, пока не поздно», — сказал Соскин в эфире в своём блоге в YouTube.

Количество коррупционных скандалов, связанных с деятельностью президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера, растёт, это может привести к ослаблению позиций Байдена и, в частности, к сокращению объёмов поддержки Украине, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 августа Соскин также заявил, что Украину могли бы спасти досрочные выборы, но действуюбщие власти страны не будут их проводить, поскольку опасаются неминуемого поражения.

В ближайшее время ВСУ ждёт разгром, и после того, как он совершится, действующий президент Украины сбежит из страны, забрав с собой «миллионы, которые он украл», с таким предположением выступил ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.