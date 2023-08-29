Атланта, США, 29 августа, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Один час полёта истребителя F-16 обходится почти в 27 тысяч долларов и 16 часов техобслуживания, сообщил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан, слова которого приводит CNN.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский в истребителе F-16

По его словам, в F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны идти на Украину постоянно. «Нужная деталь должна быть под рукой, когда самолёт приземлится и вы завезёте его в ангар, чтобы что-то починить», — сказал он.

Также он сообщил, что в среднем на один час полета F-16 приходится 16 часов техобслуживания и почти 27 тысяч долларов, что создаст Киеву дополнительные сложности в их применении. CNN при этом отметил, что советские истребители значительно проще в обслуживании.

Как передавало ИА Регнум, власти Нидерландов и Дании заявили о создании так называемой «истребительной коалиции» по передаче Киеву F-16 из имеющихся у них на вооружении. К этому неформальному объединению также намерена присоединиться Норвегия.

Дания уже пообещала Украине 19 истребителей, причём в этом году — только шесть, а последние пять — в 2025 году.

Минобороны Дании 22 августа сообщило о начале обучения на F-16 восьми украинских пилотов. Учиться лётчики и технический персонал будут несколько месяцев.

Отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис ранее заявил, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. Он отметил, что они уязвимы для российских средств противовоздушной обороны С-300 и С-400. Кроме того, устаревшие американские истребители не смогут противостоять российским истребителям Су-35, сказал эксперт.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь указал, что F-16 могут нести ядерные заряды. В связи с этим российские военнослужащие, заметив эти истребители у ВСУ, будут расценивать их как ядерную угрозу. Министр подчеркнул, что и само появление F-16 у Киева будет расцениваться Москвой как угроза в ядерной сфере со стороны Запада.