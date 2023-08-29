Москва, 29 августа, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Спасатели полностью ликвидировали пожар на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщили 29 августа в МЧС.

Кадр из видео

«В 20:07 пожар полностью ликвидирован», — сказано в сообщении министерства.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, возгорание в районе дома 1Ас14 на Комсомольской площади в Москве произошло около 17:30 мск. Горело одноэтажное неэксплуатируемое здание, площадь пожара составляла до 1500 кв. м.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работали 70 спасателей и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Движение на Комсомольской площади затруднено не было, сообщали в столичном департаменте транспорта. На движение поездов пожар также не повлиял, отметили в свою очередь в РЖД.

Открытое горение было ликвидировано около 19:30 мск.