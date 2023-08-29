Москва, 29 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Победитель командного чемпионата мира по шахматам россиянин Никита Витюгов сменил спортивное гражданство на английское, сообщила 29 августа пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) на своём сайте.

Владимир Вяткин/РИА Новости Никита Витюгов

Витюгов (2720) занимает 25-е место в рейтинге FIDE, за карьеру он дважды становился победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2010, 2013). Витюгов стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, сменившим спортивное гражданство. Ранее таковым был Санан Сюгиров (31-й номер рейтинга).

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно о смене спортивного гражданства другого российского шахматиста — Кирилла Алексеенко. Он будет выступать в сборной Австрии. Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге FIDE. Шахматист принимал участие в турнире претендентов 2020–2021 годов.

В свою очередь российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что категорически против выступления на Кубке мира без флага и гимна своей страны. Спортсмен уточнил, что получил приглашение на участие от FIDE, он может поучаствовать в турнире только в нейтральном статусе.

Карякин призвал FIDE осудить Германию за антироссийские шаги. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что немецкие шахматисты, принимающие участие в турнирах с российскими гроссмейстерами, будут лишаться государственных субсидий. Карякин заявил, что FIDE необходимо отреагировать на такое, и назвал действия властей ФРГ недружественными, указав на нарастающие со временем немецкие антироссийские настроения. Спортсмен также поддержал переход в азиатскую федерацию шахмат.