Москва, 29 августа, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, сообщили 29 августа в СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Ярошу С. М. доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах и мерах, направленных на розыск несовершеннолетней. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении СК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Следственном комитете заявили о начале проведения доследственной проверки после безвестного исчезновения Горбачёвой. С заявлением в полицию обратилась мать фигуристки. Вечером 28 августа Алина Горбачёва вышла с катка «Чкалов Арена», должна была прийти домой через парк, но дома не появилась.

К участию в поисках были привлечены кинологи и водолазы. Позднее в СК «для установления всех обстоятельств исчезновения» возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В прокуратуре Москвы опубликовали связанную с исчезновением фигуристки видеозапись. На кадрах видно, как Горбачёва покидает территорию катка и переходит проезжую часть. Позднее была опубликована ещё одна видеозапись — днём 29 августа фигуристка заходила в кафе на Волоколамском шоссе.

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Незадолго до своего исчезновения Горбачёва поссорилась с тренером, рассказал ИА Регнум источник в правоохранительных органах. У фигуристки с собой вечером 28 августа были паспорт, айфон, планшет и 20 тыс. рублей, а также рюкзак. Её вещи, по некоторым данным, были найдены на пляже на столичной Покровской набережной. Местонахождение её самой к настоящему времени неизвестно.